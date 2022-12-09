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Британія збудує винищувач нового покоління з Італією та Японією

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 09:20
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Велика Британія об'єднує зусилля з Італією та Японією для розроблення винищувача наступного покоління, що використовує штучний інтелект для ведення бойових дій у майбутньому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Глобальна бойова авіаційна програма (GCAP) - це нове партнерство між трьома країнами, яке повинно призвести до створення сотень висококваліфікованих робочих місць у Великій Британії протягом наступних 10 років.

Амбітна мета полягає в тому, щоб літак, який отримав попередню назву Tempest, що прийде на зміну Typhoon, став літаком нового покоління, який буде введений в експлуатацію до 2035 року, з такими можливостями, як повністю автономне управління, передові датчики, новітня зброя та інноваційні системи передачі даних.

Технології управління жестами і стеження за очима зможуть вимірювати робоче навантаження пілота, виявляючи втому і розумове напруження. Вбудований штучний інтелект дасть змогу літаку залишатися в бою, якщо пілот втратить свідомість.

У кабіні пілота не буде жодного циферблата, а передові технології "стелс" зроблять літак практично невидимим для радарів.

Аудитори PricewaterhouseCoopers минулого року припустили, що провідна роль у розробці такого літака може забезпечити 21 000 робочих місць на рік і принести економіці Британії 26,2 млрд до 2050 року.

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Теми: Велика БританіяІталіяЯпонія
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