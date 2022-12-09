Оккупанты поливают огнем Херсонщину, на Николаевщине попадание в объект инфраструктуры - ОВА

Оккупанты не прекращают поливать огнем Херсонскую область, за минувшие сутки были обстреляны более 17 населенных пунктов, на Николаевщине - артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: ситуация в области остается сложной. Оккупанты обстреливали из танковые и артиллерии 17 населенных пунктов области. Среди них - Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львовское, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Велетенское и город Херсон.

Населенные пункты Казацкое и Веселое Новокаховской общины также под постоянными обстрелами с левого берега. Есть значительные разрушения частных усадеб и многоэтажек.

В Херсоне и на деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы, в область поступает гуманитарная помощь.

Николаевщина: в течение суток враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Повреждены объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них - один многоэтажный. Пострадавших нет.

Вчера днем артиллерийскому удару подвергся населенный пункт Куцурубской громады. В результате удара повреждена инфраструктура. Детали о последствиях уточняются.

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Сумщина: вчера в течение дня россияне нанесли более 60 ударов по Хотинской, Шалыгинской и Глуховской громадам. Без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Малиновка, Красное, Щербаки, Каменское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Дорожнянка, Ольговское, Степное, Лукьяновское.

Поступило 33 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Детали уточняются.

На Днепропетровщине от обстрелов снова страдал Никопольский район. Оккупанты направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Червоногригорьевскую, Мировскую и Никопольскую громады. Люди не пострадали.

Есть поврежденные частные дома и линии электропередач. Детали обстрелов выясняются.

Харьковщина: в течение суток оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по Купянскому, Харьковскому, Чугуевскому и Изюмскому районам.

В г. Купянск в результате обстрелов россиян горели складские помещения продовольственного предприятия.

Вчера вечером в Безлюдовской громаде, что в Харьковском районе, в результате ракетных ударов повреждены дома, горели хозяйственные постройки, автомобили. В Песочинской громаде Харьковского района ракетные удары повредили три частных домовладения, хозяйственные постройки. 4 человека получили ранения, госпитализированы в медучреждения.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны снова отбили атаки российских оккупантов вблизи Белогоровки.

На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка.

На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Червонопоповки.

Всего за минувшие сутки враг 145 раз обстрелял из артиллерии позиции наших бойцов. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: ночью - ракетный обстрел Константиновки. Повреждены 6 двухэтажек, котельная, здание медучреждения.

Ночью - обстрелы Авдеевки, одиночные прилеты и несколько массированных обстрелов.

На утро - обстрелы в районе Бахмута.

Подробная информация о последствиях уточняется. За сутки по области: 5 погибших, 2 раненых гражданских.