Защитники на Таврическом направлении уничтожили еще 76 оккупантов и ранили 170 – Тарнавский

На Таврическом направлении за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 76 захватчиков, ранили 170 и взяли в плен 3.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский

Прямая речь: "В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов.

Реклама:

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные – 76, раненые – 170, плен – 3)".

Детали: По словам Тарнавского, также уничтожено 20 единиц военной техники врага.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Также Силы обороны ликвидировали 2 склада боеприпасов россиян.

Напомним: Тарнавский в интервью The Observer заявил, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью. Сейчас защитники наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.