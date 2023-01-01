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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 9 населенных пунктов и уничтожили 13 "Шахедов" – сводка

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 06:15
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 9 населенных пунктов и уничтожили 13 Шахедов – сводка
Украинские военные, фото из Facebook Генштаба

31 декабря Силы обороны Украины отбили атаки россиян в районах 9 населенных пунктов, а также уничтожили 13 иранских беспилотников.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

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Кроме того, враг запустил 13 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны Украины.

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа – Донецкой".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясная Поляна Черниговской области; Нововасильевка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходино, Горки, Искрисковщина, Краснополье на Сумщине и Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва на Луганщине и Червонопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них – Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник не прекращает обстреливать Временку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское в Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксирован огонь оккупантов в более чем 20 населенных пунктах. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты продолжают террор мирного населения. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

В Генштабе сообщили, что в районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг усилил контрразведывательные мероприятия и проводит розыск проукраински настроенного населения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БпЛА оккупантов.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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