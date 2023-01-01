Зеленский ждет "практических шагов" в сближении с ЕС в следующие полгода

Украина рассчитывает, что во время шведского председательства в Совете ЕС будет возможно достичь практических шагов в евроинтеграции Украины.

Об этом он заявил, поздравляя правительство Швеции с обретением статуса председательствующего в этом органе Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю премьер-министра Швеции с началом председательства Швеции в Совете ЕС. Желаю успешной реализации приоритетов председательства! Ожидаем дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС", - заявил он.

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Как сообщала ЕвроПравда, в полночь 1 января началось председательство Швеции. Стокгольм заранее объявил, что приоритетом являются последствия войны РФ против Украины.

Как известно, период председательства в Совете ЕС длится полгода, после чего Швецию сменит Испания.

Кроме того, в полночь 1 января Хорватия стала членом Шенгенской зоны, а также эта страна стала 20-ым членом еврозоны и откажется от национальной валюты - куны.