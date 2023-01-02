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Ракетный удар по Киеву 31 декабря: в реанимации скончался один из пострадавших

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 января 2023, 09:05
Ракетный удар по Киеву 31 декабря: в реанимации скончался один из пострадавших
фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Умер один из пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву 31 декабря.

Источник: глава столицы Виталий Кличко в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-ти летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии".

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Что предшествовало: 31 декабря Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине. По состоянию на субботу в отношении Киева сообщалось, что один человек погиб, 22 пострадали.

Темы: Киевракетный ударвойна
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