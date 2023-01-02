Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 января 2023, 14:30
Мужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом
фото епархии УПЦ МП

В Виннице полицейские задержали злоумышленника, который напал на священнослужителя.

Источник: управление полиции Винницкой области, пресс-служба Винницкой епархии УПЦ МП

Детали: 2 января около 9 часов в Виннице на спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя на территории храма. На место происшествия сразу направили ближайший наряд полиции.

Реклама:

Когда полицейские прибыли на вызов, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой и размахивал предметом, похожим на нож. Как потом выяснилось, это была опасная бритва.

Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу. Злоумышленника задержали, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного сейчас ничего не угрожает.

По фактам покушения на убийство священнослужителя и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа начато уголовное производство.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители установили, что злоумышленнику 47 лет. Ранее проблем с законом он не имел. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным церковников, неизвестный мужчина зашел в храм Покрова Божией Матери и начал все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и порезал священнику горло.

 

В УПЦ МП сообщают, что священника прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

Темы: Винницацерковькриминал
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Винница
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...