Мужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом

В Виннице полицейские задержали злоумышленника, который напал на священнослужителя.

Источник: управление полиции Винницкой области, пресс-служба Винницкой епархии УПЦ МП

Детали: 2 января около 9 часов в Виннице на спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя на территории храма. На место происшествия сразу направили ближайший наряд полиции.

Когда полицейские прибыли на вызов, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой и размахивал предметом, похожим на нож. Как потом выяснилось, это была опасная бритва.

Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу. Злоумышленника задержали, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного сейчас ничего не угрожает.

По фактам покушения на убийство священнослужителя и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа начато уголовное производство.

Правоохранители установили, что злоумышленнику 47 лет. Ранее проблем с законом он не имел. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным церковников, неизвестный мужчина зашел в храм Покрова Божией Матери и начал все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и порезал священнику горло.

В УПЦ МП сообщают, что священника прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц Винницы.