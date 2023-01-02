Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 января 2023, 15:30
фото епархии УПЦ МП

В Виннице полицейские задержали злоумышленника, который напал на священнослужителя.

Источник: управление полиции Винницкой области, пресс-служба Винницкой епархии УПЦ МП

Детали: 2 января около 9 часов в Виннице на спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя на территории храма. На место происшествия сразу направили ближайший наряд полиции.

Когда полицейские прибыли на вызов, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой и размахивал предметом, похожим на нож. Как потом выяснилось, это была опасная бритва.

Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу. Злоумышленника задержали, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного сейчас ничего не угрожает.

По фактам покушения на убийство священнослужителя и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа начато уголовное производство.

Правоохранители установили, что злоумышленнику 47 лет. Ранее проблем с законом он не имел. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным церковников, неизвестный мужчина зашел в храм Покрова Божией Матери и начал все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и порезал священнику горло.

 

В УПЦ МП сообщают, что священника прооперировали, он находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

Темы: Винницацерковькриминал
Главное сегодня

Возле Чулаковки оккупанты потеряли 500 человек погибшими и ранеными – Генштаб

РФ пытается переложить ответственность за уничтожение оккупантов в Макеевке на "ДНР" – ISW

обновлено в 02:00Краматорск под ударом оккупантов – мэр

Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне

Залужный подвел итоги 2022 года: Освобождено 40% оккупированных с февраля территорий

Все новости...
Винница
Винницкий завод во время войны отправлял в РФ детали военной техники – ОГП
Толстого заменили на Бандеру: в центре Винницы переименовали улицу
Во Львове и нескольких городах проверяют информацию о минировании
Последние новости
10:33
Варшава назвала ложью пропаганду РФ о "польских наемниках" в Украине
10:31
За сутки 2 января РФ обстреляла 9 областей, на Херсонщине погибли мирные жители - ОВА
10:08
Французские журналисты попали под ракетный удар во время прямого включения из Краматорска
10:07
Украинский театр за границей: спектакли и проекты, создающие впечатление об Украине
10:04
На Киевщине могут раздаваться взрывы – тренируются саперы
09:47
Россия вывела на боевое дежурство в Черное море шесть кораблей – ВМС
09:47
Премьер Хорватии поручил разобраться с повышением цен под прикрытием перехода страны на евро
09:36
Россияне 79 раз ударили по Херсонской области: 2 погибших
09:21
Оккупанты заблокировали село на Луганщине: обвиняют местных в помощи ВСУ – ОВА
09:17
Украинские щедривки на Старый Новый год: подборка песен
Все новости...