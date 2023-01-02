Президент Еврокомиссии провела первый в новом году разговор с Зеленским

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый в новом году телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказала, что рассчитывает вскоре приехать в Украину с визитом.

Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что выразила полную поддержку Украине и наилучшие пожелания на грядущий год, пообещав продолжать практическую помощь, которую оказывает Евросоюз.

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Президент ЕК напомнила об уже переданных генераторах, оборудовании для обустройства временного убежища, школьных автобусах и тому подобное.

По ее словам, вскоре Евросоюз начнет перечислять средства из согласованного пакета макрофинансовой помощи для Украины на 18 млрд евро - ежемесячными траншами.

"ЕС будет рядом с вами столько, сколько будет необходимо. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу - борьбу за свободу и против варварской агрессии", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

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Она добавила, что надеется "скоро встретиться" с Зеленским в Украине.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине рассказал, что с февраля блок выделил для поддержания нормальной жизни гражданских украинцев около 485 млн евро, не учитывая стоимости переданных генераторов.

Дополнено. Позже о разговоре рассказал и Владимир Зеленский, отметив, что для него он также был первым в новом году. Он отметил, что в январе Украина должна получить от ЕС первый транш из 18 млрд макрофина, а также партию ламп LED, школьных автобусов, генераторов и модульных домов.

По его словам, в разговоре также скоординировали шаги относительно предстоящего саммита Украина-ЕС. "Мы чувствуем вашу поддержку и победим вместе", отметил Зеленский.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине рассказал, что с февраля блок выделил для поддержания нормальной жизни гражданских украинцев около 485 млн евро, не учитывая стоимости переданных генераторов.