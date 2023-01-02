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Президентка Єврокомісії провела першу в новому році розмову із Зеленським

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 13:16
Президентка Єврокомісії провела першу в новому році розмову із Зеленським
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела першу у новому році телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та розповіла, що розраховує невдовзі приїхати в Україну з візитом. 

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що висловила цілковиту підтримку Україні та найкращі побажання на прийдешній рік, пообіцявши продовжувати практичну допомогу, яку надає Євросоюз. 

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Президентка ЄК нагадала про вже передані генератори, обладнання для облаштування тимчасового прихистку, шкільні автобуси тощо.  

За її словами, невдовзі Євросоюз почне перераховувати кошти з погодженого пакета макрофінансової допомоги для України на 18 млрд євро - щомісячними траншами. 

"ЄС буде поруч з вами стільки, скільки буде необхідно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу – боротьбу за свободу і проти варварської агресії", - зазначила Урсула фон дер Ляєн. 

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Вона додала, що сподівається "скоро зустрітися" із Зеленським в Україні. 

Нагадаємо, глава представництва ЄС в Україні розповів, що з лютого блок виділив для підтримки нормального життя цивільних українців близько 485 млн євро, не враховуючи вартості переданих генераторів. 

Доповнено. Згодом про розмову розповів і Володимир Зеленський, зазначивши, що для нього вона також була першою у новому році. Він повідомив, що у січні Україна має отримати від ЄС перший транш із 18 млрд макрофіну, а також партію ламп LED, шкільних автобусів, генераторів та модульних будинків. 

За його словами, у розмові також скоординували кроки щодо майбутнього саміту Україна-ЄС. 

"Ми відчуваємо вашу підтримку і переможемо разом", зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, глава представництва ЄС в Україні розповів, що з лютого блок виділив для підтримки нормального життя цивільних українців близько 485 млн євро, не враховуючи вартості переданих генераторів. 

Теми: ЄврокомісіяЗеленський
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