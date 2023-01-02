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Президентка Єврокомісії провела першу в новому році розмову із Зеленським

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 14:16
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела першу у новому році телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та розповіла, що розраховує невдовзі приїхати в Україну з візитом. 

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що висловила цілковиту підтримку Україні та найкращі побажання на прийдешній рік, пообіцявши продовжувати практичну допомогу, яку надає Євросоюз. 

Президентка ЄК нагадала про вже передані генератори, обладнання для облаштування тимчасового прихистку, шкільні автобуси тощо.  

За її словами, невдовзі Євросоюз почне перераховувати кошти з погодженого пакета макрофінансової допомоги для України на 18 млрд євро - щомісячними траншами. 

"ЄС буде поруч з вами стільки, скільки буде необхідно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу – боротьбу за свободу і проти варварської агресії", - зазначила Урсула фон дер Ляєн. 

Вона додала, що сподівається "скоро зустрітися" із Зеленським в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава представництва ЄС в Україні розповів, що з лютого блок виділив для підтримки нормального життя цивільних українців близько 485 млн євро, не враховуючи вартості переданих генераторів. 

Доповнено. Згодом про розмову розповів і Володимир Зеленський, зазначивши, що для нього вона також була першою у новому році. Він повідомив, що у січні Україна має отримати від ЄС перший транш із 18 млрд макрофіну, а також партію ламп LED, шкільних автобусів, генераторів та модульних будинків. 

За його словами, у розмові також скоординували кроки щодо майбутнього саміту Україна-ЄС. 

"Ми відчуваємо вашу підтримку і переможемо разом", зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, глава представництва ЄС в Україні розповів, що з лютого блок виділив для підтримки нормального життя цивільних українців близько 485 млн євро, не враховуючи вартості переданих генераторів. 

Теми: ЄврокомісіяЗеленський
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