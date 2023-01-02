Россияне нанесли ущерб украинской экологии на более 35 миллиардов долларов – Резников
Понедельник, 2 января 2023, 19:34
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что российские оккупанты нанесли ущерб украинской экологии на 35,3 миллиарда долларов.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь: "Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников.
Статья 55 Первого протокола запрещает вести войну против природной среды путем репрессий, но Россию это не волнует".
Напомним:
- В результате полномасштабного вторжения россиян в Украину значительный ущерб нанесен почвам, в частности - сельскохозяйственным землям.
- По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на 13 декабря 2022 г. 174 тысячи квадратных километров украинской территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались. Акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, погибших в результате боевых действий и активности российского военного флота.
- Десятки рек загрязнены. Сотни угольных шахт затоплены. Десятки опасных предприятий, в том числе химических, разрушены российскими ударами.
- Три миллиона гектаров лесов в Украине поражены боевыми действиями.
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