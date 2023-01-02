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Россияне нанесли ущерб украинской экологии на более 35 миллиардов долларов – Резников 

Алена МазуренкоПонедельник, 2 января 2023, 18:34
Россияне нанесли ущерб украинской экологии на более 35 миллиардов долларов – Резников 
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что российские оккупанты нанесли ущерб украинской экологии на 35,3 миллиарда долларов.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников.

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Статья 55 Первого протокола запрещает вести войну против природной среды путем репрессий, но Россию это не волнует".

Напомним: 

  • В результате полномасштабного вторжения россиян в Украину значительный ущерб нанесен почвам, в частности - сельскохозяйственным землям.
  • По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на 13 декабря 2022 г. 174 тысячи квадратных километров украинской территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались. Акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, погибших в результате боевых действий и активности российского военного флота.
  • Десятки рек загрязнены. Сотни угольных шахт затоплены. Десятки опасных предприятий, в том числе химических, разрушены российскими ударами.
  • Три миллиона гектаров лесов в Украине поражены боевыми действиями.

Знать больше: Ревет и стонет: как река Днепр страдает от оккупантов

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Темы: РезниковэкологияРосcиявойна
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