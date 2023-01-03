Россияне попали в троллейбус в Херсоне – городской совет

Российские военные обстреляли коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" в Херсоне, попав в один из троллейбусов и админздание.

Источник: пресс-служба городского совета со ссылкой на руководительницу городской военной администрации Галину Луговую

Детали: Снаряд попал в один из троллейбусов. От рикошета пострадали еще два транспортных средства. Всего на предприятии находилось 20 троллейбусов – во всех взрывной волной выбило окна.

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Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших нет.

Херсонский городской совет отмечает, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города – потребности в перевозке покрывались и покрываются автобусами предприятия ХКТС.