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Россияне попали в троллейбус в Херсоне – городской совет

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 января 2023, 16:35
Россияне попали в троллейбус в Херсоне – городской совет
Фото из пресс-службы городского совета

Российские военные обстреляли коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" в Херсоне, попав в один из троллейбусов и админздание.

Источник: пресс-служба городского совета со ссылкой на руководительницу городской военной администрации Галину Луговую

Детали: Снаряд попал в один из троллейбусов. От рикошета пострадали еще два транспортных средства. Всего на предприятии находилось 20 троллейбусов – во всех взрывной волной выбило окна. 

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Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших нет. 

Херсонский городской совет отмечает, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города – потребности в перевозке покрывались и покрываются автобусами предприятия ХКТС.

Темы: Херсонтранспортвойна
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