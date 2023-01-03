Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из оккупированного Мелитополя бегут российские медики – мэр

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 января 2023, 19:31
Из оккупированного Мелитополя бегут российские медики – мэр
МЕЛИТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Вслед за коллаборантами из временно оккупированного Мелитополя бегут российские медики.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Мелитопольская больница была едва ли не последней на территории временно оккупированной Запорожской области, которая оказывала помощь гражданским жителям, но уже почти месяц, как туда также начали привозить раненых, заболевших рашистов, и для гражданского населения становится все меньше места в этой больнице".

Реклама:

Детали: По его словам, медики покидают город из-за действий сил сопротивления и страха перед ВСУ, а также сверхвысокого количества раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест, и поведения оккупантов, которых доставляют в больницы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Федоров сообщает, что от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами, и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников помочь российским военным. В то же время, как утверждает мэр, украинские медики отказываются сотрудничать с врагом, несмотря на террор.

Он добавил, что 90% аптек в Мелитополе не работают, а те, что остались, почти не имеют ассортимента лекарств, и стоимость медикаментов слишком высока. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мелитопольоккупациямедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
Все новости...
Реклама: