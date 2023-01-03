Из оккупированного Мелитополя бегут российские медики – мэр

Вслед за коллаборантами из временно оккупированного Мелитополя бегут российские медики.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Мелитопольская больница была едва ли не последней на территории временно оккупированной Запорожской области, которая оказывала помощь гражданским жителям, но уже почти месяц, как туда также начали привозить раненых, заболевших рашистов, и для гражданского населения становится все меньше места в этой больнице".

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Детали: По его словам, медики покидают город из-за действий сил сопротивления и страха перед ВСУ, а также сверхвысокого количества раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест, и поведения оккупантов, которых доставляют в больницы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Федоров сообщает, что от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами, и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников помочь российским военным. В то же время, как утверждает мэр, украинские медики отказываются сотрудничать с врагом, несмотря на террор.

Он добавил, что 90% аптек в Мелитополе не работают, а те, что остались, почти не имеют ассортимента лекарств, и стоимость медикаментов слишком высока.