Зеленский поговорил с Трюдо об усилении давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Главы государств говорили об усилении давления на РФ.

Источник: вечернее видеообращение украинского президента

Прямая речь Зеленского: "Говорил с премьер-министром Канады, и это четвертый международный разговор за сегодня (3 января - ред.). Премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Норвегии. И вот Джастин Трюдо.

Спасибо Канаде за неизменную оборонную, санкционную и финансовую поддержку. Обсудили с премьер-министром Трюдо, как еще можем усилить давление на Россию. Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу".