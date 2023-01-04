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Зеленский поговорил с Трюдо об усилении давления на Россию

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 01:06
Зеленский поговорил с Трюдо об усилении давления на Россию
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо, иллюстративное фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Главы государств говорили об усилении давления на РФ.

Источник: вечернее видеообращение украинского президента

Прямая речь Зеленского: "Говорил с премьер-министром Канады, и это четвертый международный разговор за сегодня (3 января - ред.). Премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Норвегии. И вот Джастин Трюдо.

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Спасибо Канаде за неизменную оборонную, санкционную и финансовую поддержку. Обсудили с премьер-министром Трюдо, как еще можем усилить давление на Россию. Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу".

Темы: КанадаЗеленскийРосcия
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