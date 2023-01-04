Ночной удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры и 8 домов, есть 2 раненых

Удар по Запорожью 3 января, фото из Телеграмм Кирилла Тимошенко

В результате ракетного удара по окраине города Запорожье, нанесенного россиянами поздно вечером 3 января, разрушен объект инфраструктуры и повреждены жилые дома, расположенные рядом с ним.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: По данным Старуха, "в результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар". Пожар спасатели довольно быстро ликвидировали.

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Пострадали также жилые дома, расположенные рядом.

Куртев сообщил, что в результате ночного прилета в одном из районов города Запорожье повреждены 8 многоэтажных домов. В них повылетали окна и разрушены балконы.

Кроме того, пострадало здание детского сада. Там тоже выбиты стекла и частично повреждена крыша.

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Ранее сообщалось об одном раненом человеке. Теперь известно о еще одном пострадавшем человеке: женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.

Рядом с домами зияет огромная 40-метровая воронка и стоят поврежденные автомобили.

К счастью, ракета не попала в сами многоэтажки и все люди живы, добавил Куртев.

В Офисе президента сообщили, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье ракетами С-300, разрушены два складских здания, а взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. По данным ОП, 1 человек получил ранения.

Полная информация о последствиях атаки еще устанавливается. Сотрудники районной администрации работают на местах еще с ночи, а коммунальщики – с самого утра, отметил секретарь горсовета.