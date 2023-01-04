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Мобилизованные оккупантами жители Луганщины готовятся сдаваться в плен - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 12:01
Мобилизованные оккупантами жители Луганщины готовятся сдаваться в плен - Генштаб
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Мобилизованные россиянами жители оккупированной Луганщины планируют сдаваться в плен в случае прорыва ВСУ оборонительных рубежей захватчиков, сообщил, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Источник: "Military Media Center"

Прямая речь Громова: "В случае прорыва Силами обороны Украины оборонительных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово-Кременная и, соответственно, переноса боевых действий ближе к городу Луганск, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно из числа мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен".

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Что предшествовало: 3 января глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем украинских защитников и теперь логистика оккупантов значительно усложнилась. По его словам, россияне на грани нервного срыва, ведь репрессируют местное население оккупированных территорий, а людей подозревают в сотрудничестве с ВСУ.

Темы: войнаУкраинаРосcияЛуганская область
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