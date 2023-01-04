Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: Партизаны в РФ активизировались, под Красноярском остановили эшелоны

Елена РощинаСреда, 4 января 2023, 12:20
ГУР: Партизаны в РФ активизировались, под Красноярском остановили эшелоны
Диверсия под Красноярском, скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в ночь на 4 января в России в районе Красноярска неизвестные остановили движение поездов, что в ГУР считают доказательством активизации движения сопротивления в РФ.

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Дословно: "Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ. 

Реклама:

В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска".

Детали: Российские СМИ и медиа ничего не сообщают об инциденте на железной дороге вблизи Красноярска.

А по данным ГУР, в новом 2023 году "это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов".

ВИДЕО ДНЯ

По подсчетам ГУР, в 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов. 

"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации", – добавляют в военной разведке Украины.

Темы: Росcияпартизаныразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: