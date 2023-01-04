ГУР: Партизаны в РФ активизировались, под Красноярском остановили эшелоны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в ночь на 4 января в России в районе Красноярска неизвестные остановили движение поездов, что в ГУР считают доказательством активизации движения сопротивления в РФ.

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Дословно: "Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ.

В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска".

Детали: Российские СМИ и медиа ничего не сообщают об инциденте на железной дороге вблизи Красноярска.

А по данным ГУР, в новом 2023 году "это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов".

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По подсчетам ГУР, в 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации", – добавляют в военной разведке Украины.