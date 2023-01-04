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Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 18:03
Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников
Фото: ГСЧС

В Изюмском районе Харьковской области в результате детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Тернопольской области Сергей Гоцуляк.

Источник: сообщение ГСЧС Украины

Дословно: "4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе - во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

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Его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет".

Предыстория:

  • 7 декабря четверо украинских полицейских погибли, подорвавшись на российских минах в Херсонской области, еще четверо получили ранения. Позже стало известно о гибели еще двух раненых.

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Темы: взрывТернопольская областьИзюм
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