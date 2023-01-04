Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 19:03
Фото: ГСЧС

В Изюмском районе Харьковской области в результате детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Тернопольской области Сергей Гоцуляк.

Источник: сообщение ГСЧС Украины

Дословно: "4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе - во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет".

Предыстория:

  • 7 декабря четверо украинских полицейских погибли, подорвавшись на российских минах в Херсонской области, еще четверо получили ранения. Позже стало известно о гибели еще двух раненых.

Темы: взрывТернопольская областьИзюм
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС

фотоПутин отправил к странам НАТО "Горшкова" с "Цирконами": Медведев злорадствует

Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

фото, видеоМасштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете

фотоЗадержан замглавы Одесской ОГА: хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы

ВВП Украины в 2022 году упал на 30% – предварительная оценка Минэкономики

Все новости...
взрыв
В Севастополе прогремели взрывы – СМИ
В Ростове и Курске раздавались взрывы
На Киевщине могут раздаваться взрывы – тренируются саперы
Последние новости
19:12
В России готовятся к новой волне мобилизации в январе – Генштаб
18:46
В России госпитализировали путинолюба Михалкова
18:25
Германия может предоставить БМП Marder Украине после решения Франции о танках - СМИ
18:23
дополнено"Лицемерие оставьте": в ОП отреагировали на "перемирие" Путина
18:20
Ученые обнаружили экзопланету, на которой новый год наступает каждые 5 дней
18:08
Беларусь получила от РФ еще три десятка БТРов
17:51
Нога была уже синяя и холодная: врачи "Охматдита" спасли концовку подростка из Херсона
17:50
Заседание суда по экстрадиции Жеваго перенесли на 19 января
17:40
Российские оккупанты повредили в Украине 1189 культурных объектов. Больше всего – на Донетчине и Киевщине
17:36
В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС
Все новости...