Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків
Середа, 4 січня 2023, 18:03
В Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Тернопільській області Сергій Гоцуляк.
Джерело: повідомлення ДСНС України
Дослівно: "4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
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Його життя обірвалось у віці 42 років".
Передісторія:
- 7 грудня четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області, ще четверо отримали поранення. Пізніше стало відомо про загибель ще двох поранених.
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