Посол в Германии уверен, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2

Посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен в том, что рано или поздно Берлин изменит свое отношение в деле передачи Киеву основных боевых танков Leopard 2.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам Макеева, надежда на передачу танков подкрепляется работой. Он отметил, что Украина поднимает вопрос о поставках серьезной бронированной техники фактически с первого дня.

"В марте президент дал задание привезти в Украину оружие. В итоге немцы дали разрешение на то, чтобы отправить в Украину более 60 БМП-1, которые принадлежали Германии и находились в Чехии. Мы тогда на переговорах упоминали и о "Леопардах" - то есть скоро пройдет год, как Украина поднимает этот вопрос", - напомнил Макеев, признав, что есть безумная заскорузлость немецкой системы и сложность ее изменения.

"Но сейчас происходит то, что федеральный канцлер Олаф Шольц назвал Zeitenwende - то есть смена эпох. Смены эпох не происходят мгновенно, но мы делаем все, чтобы такую смену ускорить. И я уверен, что "Леопарды" будут. Лучше, чтобы это произошло как можно быстрее, но в том, что это будет, я уверен", - сказал посол.

При этом он сослался на собственный дипломатический опыт и то, что сначала Германия отказывалась предоставлять Украине большинство техники из списка, в котором были Panzerhaubitze 2000, Mars, ПВО IRIS-T, "Пумы" и "Мардеры".

"Тогда ответ был "нет", а сейчас мы видим, что большое количество позиций из этого списка нам уже поставляют" - отметил Макеев.

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Правительство Германии не желает поставлять Leopard и Marder Украине до тех пор, пока такие танки не будут предоставлены другими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что в этом вопросе не будет никаких национальных инициатив.

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