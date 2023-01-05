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Бои на фронте, планы врага, "Армия дронов": Зеленский снова собирал Ставку

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 января 2023, 13:11
Бои на фронте, планы врага, Армия дронов: Зеленский снова собирал Ставку
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг 5 января провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что участники заслушали доклады об актуальной ситуации на передовой и вероятных действиях противника в ближайший период.

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Было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины необходимым вооружением и боеприпасами, а также ударными и разведывательными БПЛА.

Указано, что в этом контексте участники рассмотрели текущие результаты проекта "Армия дронов".

Темы: Зеленскийвойна
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