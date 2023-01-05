Бои на фронте, планы врага, "Армия дронов": Зеленский снова собирал Ставку
Четверг, 5 января 2023, 13:11
Президент Владимир Зеленский в четверг 5 января провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: Офис президента
Детали: Сообщается, что участники заслушали доклады об актуальной ситуации на передовой и вероятных действиях противника в ближайший период.
Реклама:
Было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины необходимым вооружением и боеприпасами, а также ударными и разведывательными БПЛА.
Указано, что в этом контексте участники рассмотрели текущие результаты проекта "Армия дронов".