Бои на фронте, планы врага, "Армия дронов": Зеленский снова собирал Ставку

Президент Владимир Зеленский в четверг 5 января провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что участники заслушали доклады об актуальной ситуации на передовой и вероятных действиях противника в ближайший период.

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Было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины необходимым вооружением и боеприпасами, а также ударными и разведывательными БПЛА.

Указано, что в этом контексте участники рассмотрели текущие результаты проекта "Армия дронов".