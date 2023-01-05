Бої на фронті, плани противника, "Армія дронів": Зеленський знову збирав Ставку
Четвер, 5 січня 2023, 13:11
Президент Володимир Зеленський у четвер 5 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Повідомляється, що учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.
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Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними БПЛА.
Вказано, що в цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту "Армія дронів".