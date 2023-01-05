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Бої на фронті, плани противника, "Армія дронів": Зеленський знову збирав Ставку

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 14:11
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер 5 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.

Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними БПЛА.

Вказано, що в цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту "Армія дронів".

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Теми: Зеленськийвійна
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