Бої на фронті, плани противника, "Армія дронів": Зеленський знову збирав Ставку

Президент Володимир Зеленський у четвер 5 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.

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Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними БПЛА.

Вказано, що в цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту "Армія дронів".