В Госдепе США назвали циничным объявление Путина о прекращении огня на Рождество

В Государственном департаменте США считают, что Россия хочет использовать объявленное прекращение огня на Рождество для отдыха своих сил и перегруппировки.

Об этом завил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

"Есть одно слово, которое лучше всего описывает объявленное Путиным рождественское прекращение огня в Украине. Это цинично, цинично в значительной степени потому, что это происходит всего через несколько дней после того, как Москва осуществила эти новогодние атаки на Украину", - цитирует Прайса в Twitter журналист The Washington Post Джон Хадсон.

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"Мы мало верим в намерения, стоящие за этим заявлением. Наше беспокойство ... заключается в том, что россияне будут стремиться использовать любую временную паузу в боевых действиях, чтобы отдохнуть, перестроиться, перегруппироваться и в конечном итоге снова атаковать", - добавил Прайс.

Ранее президент США Джо Байден выразил скептицизм относительно прекращения огня, которое президент России Владимир Путин приказал ввести на время Рождества.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

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5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.