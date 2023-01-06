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Служба Епифания в Лавре будет – заповедник заключил договор с ПЦУ

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 11:47
Митрополит Епифаний. Фото из Facebook ПЦУ

Рождественская служба предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится – Минкульт дал разрешение, а заповедник заключил соответствующее соглашение.

Источник: ВВС News Украина со ссылкой на и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника, представитель пресс-службы ПЦУ в комментарии "Украинской правде", заместитель генерального директора заповедника "Киево-Печерская Лавра" Константин Крайний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рудника: "Тот разговор на видео (который распространила УПЦ МП вместе с заявлением, что ПЦУ не имеет разрешения на проведение богослужения в Лавре – ред.) происходил вчера (5 января – ред.) в первой половине дня. На тот момент не было распоряжения о богослужении.

Но во второй половине дня ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от Министерства культуры. Я предоставил разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ МП обнародовали вечером устаревшую информацию".

Детали: Он пояснил, что речь идет о разовой аренде для богослужения.

В частности, заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил соглашение с ПЦУ на проведение службы 7 января с 8:00 до 12 часов дня.

Рудник добавил, что правоохранители будут следить за тем, чтобы событие прошло без эксцессов.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель пресс-службы ПЦУ предоставил "Украинской правде" документ, подтверждающий, что Минкульт дал согласие на проведение службы ПЦУ в Успенском соборе.

 

Заместитель гендиректора Лаврского заповедника Константин Крайний объяснил "УП", что 6 и 7 января вход на территорию святыни будет свободным.

Также заповедник обратился к полиции охраны об усилении мер безопасности вблизи Лавры и в Печерском районе столицы в целом. В то же время Крайний подчеркнул, что это обычная практика на праздники и во время военного положения. 

Он также сообщил, что другой храм, который арендовала УПЦ МП, – Трапезная церковь – в ближайшее время будет закрыт "до завершения всех мероприятий".

Кроме того, Крайний отметил, что сейчас в заповеднике не обсуждают вопрос возможной долгосрочной аренды храмов одним из монастырей, которые зарегистрированы на территории Лавры – УПЦ МП и ПЦУ. В то же время он отметил, что церкви могут подавать запросы на проведение богослужений по согласованию с Минкультом. 

Что было раньше: 4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. УПЦ Московского патриархата на это заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения прийти в Успенский собор являются попыткой "силового захвата" храма.

УПЦ Московского патриархата заявила, что во время действия военного положения договоры аренды храмов на территории Лавры продлеваются автоматически до конца войны, и пригрозила уголовной ответственностью за допуск предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания на территорию святыни.

Предыстория:

  • В конце декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у УПЦ МП два храма на территории Лавры.
  • Речь шла об Успенском соборе и Трапезной церкви. УПЦ МП арендовала эти храмы до 31 декабря 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт рекомендовал не делать этого.
  • 2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
  • 5 января Ткаченко заявил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.

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Темы: Православная Церковь УкраиныКиевУПЦ МП
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