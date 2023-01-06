В Черном море дежурит только один российский корабль и тот без "калибров"

В Черном и Азовском морях на дежурстве находятся три российских корабля без носителей крылатых ракет "калибр".

Источник: сообщение ВМС ВС Украины

Дословно: "В Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль; в Азовском море на боевом дежурстве находится до 2 вражеских кораблей".

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Детали: ВМС сообщили, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили в Азовское море - 22 судна, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор; в Черное море - 4 судна.