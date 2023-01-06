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Зеленский обсудил с Шольцом дальнейшие поставки оружия Украине и поблагодарил за Patriot

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 18:10

Президент Владимир Зеленский обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Об этом глава государства написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности за несколько десятков Marder и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии", - говорится в сообщении.

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Ранее в Берлине подтвердили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot из армейских запасов Германии будет доставлен в Украину в первом квартале текущего года.

Германия также планирует до конца первого квартала направить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder.

5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

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Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Американская сторона также будет обучать украинцев на свои БМП, но где именно - в США или в Германии - пока неизвестно.

Темы: ЗеленскийШольц
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