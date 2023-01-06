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Зеленський обговорив з Шольцом подальші постачання зброї Україні і подякував за Patriot

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 19:10

Президент Володимир Зеленський обговорив подальшу оборонну співпрацю з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Про це глава держави написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кількадесят Marder та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Берліні підтвердили, що зенітно-ракетний комплекс Patriot з армійських запасів Німеччини буде доставлений в Україну в першому кварталі поточного року.

Німеччина також планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.

5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

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Американська сторона також навчатиме українців на свої БМП, але де саме - в США чи в Німеччині - наразі невідомо.

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Теми: ЗеленськийШольц
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