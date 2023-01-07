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Лукашенко: Мы поддерживаем российских братьев, но не забываем и об украинцах

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 12:32
ЛУКАШЕНКО. ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Белорусы поддерживают своих российских братьев, но и якобы "не забывают" и об украинцах, заявил диктатор Александр Лукашенко.

Источник: Лукашенко в Свято-Елисаветинском женском монастыре утром 7 января, которого цитирует БЕЛТА

Детали: Лукашенко вспомнил, что недавно этот же монастырь собирал помощь для российских военных на фронте.

Во время этого же выступления диктатор вспомнил и об Украине, где якобы "сначала создавалось напряжение майданами, потом гражданская война, а потом самая настоящая горячая бойня".

Прямая речь Лукашенко: "Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим российским братьям, россиянам, я этого никогда не скрывал.

И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, которые сбежали от войны, в прошлом году нашли постоянное место жительства и убежище в нашей стране".

Справка: С начала войны Лукашенко действительно не забывает об украинцах - из Беларуси сначала войной ушли российские войска, а в течение 10 месяцев летят ракеты и беспилотники.

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Предыстория: 28 декабря стало известно, что Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек и что этого количества для наступления на Украину недостаточно.

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Темы: ЛукашенкоРосcиявойнаУкраина
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