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Германия передала Херсону генераторы высокой мощности

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 00:25
Германия передала Херсону генераторы высокой мощности
фото из телеграмм Янушевича

Херсон получил от Германии 7 электрогенераторов для обеспечения электричеством объектов критической инфраструктуры.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич

Прямая речь: "Федеральное агентство по технической помощи Германии при финансировании Министерства иностранных дел этой страны присоединилось к обеспечению Херсонщины электрогенераторами".

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Детали: Янушевич сообщил, что в Херсон доставили 7 генераторов.

В частности, три из них - для водопроводно-канализационного хозяйства города, один - на нужды Херсонского онкологического диспансера и еще три - для стабильной работы "Херсонтеплоэнерго".

Темы: ХерсонэлектроэнергияГермания
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