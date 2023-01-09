Германия передала Херсону генераторы высокой мощности

Херсон получил от Германии 7 электрогенераторов для обеспечения электричеством объектов критической инфраструктуры.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич

Прямая речь: "Федеральное агентство по технической помощи Германии при финансировании Министерства иностранных дел этой страны присоединилось к обеспечению Херсонщины электрогенераторами".

Детали: Янушевич сообщил, что в Херсон доставили 7 генераторов.

В частности, три из них - для водопроводно-канализационного хозяйства города, один - на нужды Херсонского онкологического диспансера и еще три - для стабильной работы "Херсонтеплоэнерго".