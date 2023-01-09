Німеччина передала Херсону генератори високої потужності
Понеділок, 9 січня 2023, 00:25
Херсон отримав від Німеччини 7 електрогенераторів для забезпечення електрикою об'єктів критичної інфраструктури.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич
Пряма мова: "Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини за фінансування Міністерства закордонних справ цієї країни долучилося до забезпечення Херсонщини електрогенераторами".
Реклама:
Деталі: Янушевич повідомив, що у Херсон доправили 7 генераторів.
Зокрема, три з них – для водопровідно-каналізаційного господарства міста, один – на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три – для стабільної роботи "Херсонтеплоенерго".