Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина передала Херсону генератори високої потужності

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 01:25
фото з телеграм Янушевича

Херсон отримав від Німеччини 7 електрогенераторів для забезпечення електрикою об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини за фінансування Міністерства закордонних справ цієї країни долучилося до забезпечення Херсонщини електрогенераторами".

Деталі: Янушевич повідомив, що у Херсон доправили 7 генераторів.

Зокрема, три з них – для водопровідно-каналізаційного господарства міста, один – на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три – для стабільної роботи "Херсонтеплоенерго".

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: ХерсонелектроенергіяНімеччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: Бахмут, Соледар, Кремінна, Сватове – найближчі перспективи

фотоПрем’єр Чехії особисто підписав танк Т-72, який передають Україні

фотоНа аеродромі "Енгельс-2" в РФ поменшало літаків і з’явились укріплення – ЗМІ

Ворог відновив потужний штурм Соледара, йдуть жорстокі бої – Міноборони

фотоОперація під наглядом саперів: з тіла бійця ЗСУ дістали гранату ВОГ, що не розірвалася

фото НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу"

Усі новини...
Херсон
Росіяни обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами – ОВА
У Херсоні пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Обстріл росіянами пожежної частини Херсона: загинув рятувальник
Останні новини
00:47
Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП
00:23
Сумщина: ворог за добу завдав 94 удари
00:19
В українського судді знайшли майно в Москві та Севастополі, до окупованого Криму їздив 25 разів
23:50
Білий дім: США мають гарантований план підтримки України на весь 2023 рік
23:37
"Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах
23:25
Франція непублічно тисне на Німеччину щодо надання Україні танків Leopard – ЗМІ
23:12
фотоРФ вдарила ракетами по Краматорську: влучили в авто з людьми
23:04
Зеленський збирав Ставку: Бахмут, Соледар, Кремінна, Сватове – найближчі перспективи
22:53
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
22:45
Зеленський про Соледар: Ми там виграли додатковий час, а що виграла Росія?
Усі новини...