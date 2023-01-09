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Німеччина передала Херсону генератори високої потужності

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 00:25
Німеччина передала Херсону генератори високої потужності
фото з телеграм Янушевича

Херсон отримав від Німеччини 7 електрогенераторів для забезпечення електрикою об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини за фінансування Міністерства закордонних справ цієї країни долучилося до забезпечення Херсонщини електрогенераторами".

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Деталі: Янушевич повідомив, що у Херсон доправили 7 генераторів.

Зокрема, три з них – для водопровідно-каналізаційного господарства міста, один – на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три – для стабільної роботи "Херсонтеплоенерго".

Теми: ХерсонелектроенергіяНімеччина
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