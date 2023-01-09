Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне били по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 07:36
последствия обстрелов, иллюстративное фото с тг Резниченко

Россияне из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Под прицелом две громады – Червоногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда, по меньшей мере, десяток снарядов".

Детали: Резниченко уточнил, что в результате вражеских ударов люди не пострадали, последствия ударов выясняются.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пригожин использует Соледар для продвижения "Вагнера" – ISW

В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов

Зеленский собирал Ставку: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово – ближайшие перспективы

Премьер Чехии лично подписал танк Т-72, который передают Украине

фотоНа аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

Враг возобновил мощный штурм Соледара, идут жестокие бои – Минобороны

Все новости...
Днепропетровская область
Над Днепропетровской областью сбили российский БПЛА
Россияне ударили по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
В Никопольском районе враг ударил по громадам из тяжелой артиллерии
Последние новости
07:21
Враг ведет наступательные действия на трех направлениях – сводка Генштаба
06:43
Эстония первой в ЕС предложит механизм конфискации российских активов – СМИ
05:48
Пригожин использует Соледар для продвижения "Вагнера" – ISW
04:39
С начала года на Запорожье в результате обстрелов погибли 4 человека – ОВА
03:33
В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов
02:39
США могут передать Украине боевые машины Stryker – СМИ
01:49
Оккупанты составляют списки школьников для мобилизации – ЦНС
00:47
Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП
00:23
Сумщина: враг за сутки нанес 94 удара
00:19
У украинского судьи нашли имущество в Москве и Севастополе, в оккупированный Крым ездил 25 раз
Все новости...