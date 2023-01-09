Россияне били по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
Понедельник, 9 января 2023, 07:36
Россияне из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Под прицелом две громады – Червоногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда, по меньшей мере, десяток снарядов".
Детали: Резниченко уточнил, что в результате вражеских ударов люди не пострадали, последствия ударов выясняются.
ВИДЕО ДНЯ