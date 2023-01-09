Россияне били по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии

Россияне из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Под прицелом две громады – Червоногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда, по меньшей мере, десяток снарядов".

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Детали: Резниченко уточнил, что в результате вражеских ударов люди не пострадали, последствия ударов выясняются.