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Россияне били по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 06:36
Россияне били по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
последствия обстрелов, иллюстративное фото с тг Резниченко

Россияне из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Под прицелом две громады – Червоногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда, по меньшей мере, десяток снарядов".

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Детали: Резниченко уточнил, что в результате вражеских ударов люди не пострадали, последствия ударов выясняются.

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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