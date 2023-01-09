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Николаевская область: ПВО сбила вражеский дрон на подлете с моря

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 января 2023, 09:26
Николаевская область: ПВО сбила вражеский дрон на подлете с моря
иллюстративное фото командования "Південь"

Противовоздушная оборона уничтожила российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают".

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Детали: Около 09.00 часов 9 января на подлете с моря к Очаковскому порту силы противовоздушной обороны ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

Отмечается, что аналогичный БпЛА был поражен и 7 января.

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