Арестовали имущество Табачника и его матери на более чем 2 миллиона долларов – СБУ

Винницкий городской суд наложил арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который подозревается в государственной измене и скрывается в оккупированном Россией Крыму.

Источник: СБУ и пресс-служба Винницкой областной прокуратуры

Детали: Общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн долл. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

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СБУ отмечает, что для того, чтобы уберечь свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, Табачник заранее "переписал" их на своих родственников.

Однако СБУ разоблачила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-"регионала".

Среди них:

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½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке под столицей общей площадью почти 1 га;

банковский счет на 147 тысяч долларов.

Винницкая областная прокуратура уточняет, что следственный судья Винницкого городского суда Винницкой области удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованного с прокурором, о наложении ареста на имущество матери Табачника, а именно 7-ми земельных участков в пгт Козин Киевской области, а также наложен арест на денежные средства подозреваемого, которые размещены на счете в ПАО КБ ПриватБанк, в сумме 144 тысяч долларов США.

В ноябре 2022 года по материалам СБУ Дмитрию Табачнику, который возглавлял Министерство образования и науки Украины во времена Виктора Януковича, было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По данным следствия, Табачник принимал активное участие в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

Для этого он лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя главы правительства РФ по обеспечению вооруженной охраны "избирательных участков".

Сейчас Табачник скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму.

Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные мероприятия по привлечению предателя к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Предыстория:

Дмитрий Табачник был вице-премьер-министром Украины в 2002-2003 годах и 2006-2007 годах, а также министром образования и науки в 2010-2014 годах.

19 июня 2015 года Дмитрий Табачник был объявлен в розыск.

9 сентября 2015 года было открыто уголовное производство против Табачника по факту завладения государственным имуществом в особо крупных размерах. По этому делу суды арестовывали квартиру, земельный участок площадью 0,15 га и дом площадью 673 кв м в Козине, которые отец экс-министра подарил его матери Алле Табачник, а также драгоценные металлы и банковские счета Дмитрия Табачника в "Сбербанке России".

22 ноября 2022 Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене из-за помощи гауляйтерам россиян на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей – Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

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