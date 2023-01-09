Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Арештували майно Табачника і його матері на понад 2 мільйони доларів – СБУ

Олена РощінаПонеділок, 9 січня 2023, 09:51
Арештували майно Табачника і його матері на понад 2 мільйони доларів – СБУ
Дмитро Табачник, фото з сайту "Радіо Свобода"

Вінницький міський суд наклав арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді і переховується в окупованому Росією Криму.

Джерело: СБУ і пресслужба Вінницької обласної прокуратури

Деталі: Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Реклама:

СБУ зазначає, що для того, щоб уберегти свої статки від можливої конфіскації на користь держави, Табачник заздалегідь "переписав" їх на своїх родичів.

Втім, СБУ викрила цю "схему" і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

ВІДЕО ДНЯ
  • ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
  • житловий будинок площею понад 600 кв. м;
  • 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
  • банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Вінницька обласна прокуратура уточнює, що слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області задовольнив клопотання слідчого СБУ, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно матері Табачника, а саме 7 земельних ділянок у смт Козин Київської області, а також накладено арешт на грошові кошти підозрюваного, які розміщені на рахунку в ПАТ КБ ПриватБанк, у сумі 144 тисяч доларів США.

 
 
 
 
 
 

У листопаді 2022 року за матеріалами СБУ Дмитру Табачнику, який очолював Міністерство освіти й науки України за часів Віктора Януковича, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Для цього він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо забезпечення озброєної охорони "виборчих дільниць".

Наразі Табачник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Передісторія: 

  • Дмитро Табачник був віцепрем’єр-міністром України у 2002-2003 рока і 2006-2007 роках, а також міністром освіти й науки у 2010-2014 роках.
  • 19 червня 2015 року Дмитро Табачник був оголошений в розшук.
  • 9 вересня 2015 року було відкрито кримінальне провадження проти Табачника за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах. У цій справі суди арештовували квартиру, земельну ділянку площею 0,15 га і будинок площею 673 кв м у Козині, які батько ексміністра передарував його матері Аллі Табачник, а також дорогоцінні метали та банківські рахунки Дмитра Табачника у "Сбербанку Росії".
  • 22 листопада 2022 року Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді через допомогу гауляйтерам росіян на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей – Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Читайте також: Із життя біло-блакитної еліти: маєток Дмитра Табачника

Переписана історія України. Версія епохи Дмитра Табачника

УП, доповнено
Теми: ТабачникдержзрадаСБУсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Табачник
Колаборанти, зрадники, поплічники Росії: на кого Україна досі не наклала санкції для конфіскації активів
Журналісти знайшли бізнес ексміністра Табачника в Криму
Ексміністр Табачник, який допомагав окупантам із "референдумами", отримав нову підозру
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: