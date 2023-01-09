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В Польше рассказали, сколько танков Leopard может получить Украина

Станислав ПогориловПонедельник, 9 января 2023, 13:46
НЕМЕЦКИЙ ТАНК LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Украина сможет получить от Польши небольшое количество немецких танков Leopard.

Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet, пишет "Европейская правда".

Он пояснил, что власти страны сейчас рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в "коалиции стран", имеющих эти боевые машины.

"Вопрос находится на рассмотрении. Речь идет о символической поддержке, несколько, десяток штук. Это широкая коалиция стран", - сказал Кумох.

Кумох пояснил, что Польша сама ничего не будет делать, а будет работать с партнерами. "Сколько Leopard предоставит Польша? Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно. Создание альтернативной реальности", - сказал он.

У Польши есть более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра Матеуша Моравецкого и министров на встречу в Бюро национальной безопасности, где речь пойдет об актуальной ситуации относительно войны в Украине. 

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На днях Моравецкий отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Украина направила запрос о получении танков Leopard 2 немецкого производства. Но он сказал, что с президентом Дудой ведет переговоры, которые будут направлены на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту современную тяжелую технику.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства.

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Темы: ПольшавойнаУкраина
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