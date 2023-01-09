Германия не планирует отправлять танки Leopard в Украину - спикер правительства

Пресс-секретарь правительства Германии заявил, что Берлин пока не планирует отправлять танки Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Заявление последовало после того, как министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключать поставку танков Leopard.

На прошлой неделе Германия заявила, что передает Киеву боевые машины пехоты Marder в ответ на призывы предоставить более тяжелое вооружение для отпора российским войскам.

Как сообщалось, заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставки Украине танков Leopard.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.