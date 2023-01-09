Германия не планирует отправлять танки Leopard в Украину - спикер правительства

Пресс-секретарь правительства Германии заявил, что Берлин пока не планирует отправлять танки Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Заявление последовало после того, как министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключать поставку танков Leopard.

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На прошлой неделе Германия заявила, что передает Киеву боевые машины пехоты Marder в ответ на призывы предоставить более тяжелое вооружение для отпора российским войскам.

Как сообщалось, заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставки Украине танков Leopard.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.