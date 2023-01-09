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Німеччина не планує відправляти танки Leopard в Україну - речник уряду

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 14:20

Речник уряду Німеччини заявив, що Берлін наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Заява пролунала після того, як міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не може виключати поставку танків Leopard.

Минулого тижня Німеччина заявила, що надсилає до Києва бойові машини піхоти Marder у відповідь на заклики надати більше важкого озброєння для відсічі російським військам.

Як повідомлялося, заступники спікера Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт і Вольфганг Кубікі виступають за постачання Україні танків Leopard.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

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Теми: Німеччиназброя
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