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Німеччина не планує відправляти танки Leopard в Україну - речник уряду

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 13:20

Речник уряду Німеччини заявив, що Берлін наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Заява пролунала після того, як міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не може виключати поставку танків Leopard.

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Минулого тижня Німеччина заявила, що надсилає до Києва бойові машини піхоти Marder у відповідь на заклики надати більше важкого озброєння для відсічі російським військам.

Як повідомлялося, заступники спікера Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт і Вольфганг Кубікі виступають за постачання Україні танків Leopard.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

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Теми: Німеччиназброя
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