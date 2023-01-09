Детонировал 5 часов: в Мелитополе уничтожили склад боеприпасов РФ – мэр

В ночь на 8 января в оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов россиян. Детонация продолжалась минимум пять часов.

Источник: мэр города Иван Федоров на брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На этих выходных, в ночь на воскресенье, был уничтожен склад боеприпасов, который находился в центре города, на территории одного из промышленных предприятий. Это государственное предприятие "Гидромаш" и также предприятие "Мелитопольский компрессор", находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга – почти через забор. И в ночь на воскресенье было попадание, была детонация как минимум пять часов (с часу ночи до шести утра), а потом в час дня опять было – доуничтожен их склад боеприпасов".

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Детали: Вместе с тем Федоров отметил, что после каждой такой "бавовны" оккупанты в ответ ожесточают террор по отношению к местному населению Мелитополя. В частности, с 9 января они запретили перемещение между городами, находящимися в оккупации, и предусмотрели для этого специальный пропуск, причем в настоящее время – только для коммерческого транспорта.

Что предшествовало: 8 января утром Федоров сообщал, что на оккупированном россиянами заводе "Гидромаш" ночью раздавались взрывы. Детали тогда были неизвестны.