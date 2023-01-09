Детонував 5 годин: у Мелітополі знищили склад боєприпасів РФ – мер

У ніч на 8 січня в окупованому Мелітополі Запорізької області було знищено склад боєприпасів росіян. Детонація тривала щонайменше п'ять годин.

Джерело: мер міста Іван Федоров на брифінгу в понеділок, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На цих вихідних, у ніч на неділю, було знищено склад боєприпасів, який був розташований у центрі міста, на території одного з промислових підприємств. Це державне підприємство "Гідромаш" і також підприємство "Мелітопольський компресор", які знаходяться на невеликій відстані одне від одного - майже через паркан. І в ніч на неділю було влучання, була детонація щонайменше п'ять годин (з першої години ночі до шостої ранку), а потім о першій годині дня знову було - дознищено їхній склад боєприпасів".

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Деталі: Водночас Федоров зауважив, що після кожної такої "бавовни" окупанти у відповідь посилюють терор відносно місцевого населення Мелітополя. Зокрема, з 9 січня вони заборонили переміщення між містами, що перебувають в окупації, і передбачили для цього спеціальну перепустку, причому наразі - лише для комерційного транспорту.

Що передувало: 8 січня вранці Федоров повідомляв, що на окупованому росіянами заводі "Гідромаш" уночі лунали вибухи. Деталі тоді були невідомі.