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Поставкой дронов России Иран может способствовать военным преступлениям - Белый дом

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 19:17

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, продажа Ираном боевых беспилотников России для использования против Украины означает, что Тегеран может "способствовать широкомасштабным военным преступлениям".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом Салливан сказал журналистам во время поездки президента США Джо Байдена в Мексику.

По его словам, что Иран решил "пойти путем, в котором их оружие используется для убийства гражданских лиц в Украине и имеет целью погрузить города в холод и темноту, что, на наш взгляд, ставит Иран в такое положение, когда он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям".

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Советник Байдена напомнил, что США и союзники ввели санкции против Ирана для ограничения его способности производить и передавать дроны России, и признал, что "способ, которым они фактически осуществляют их (операции по передаче дронов) физически, делает физический запрет сложной задачей".

Как отмечает AP, заявление Салливана стало одним из самых острых обвинений против Ирана с тех пор, как он начал предоставлять России оружие для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину.

Администрация Байдена ранее объявила, что рассматривает способы воздействия на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля, а также ведут переговоры с частными компаниями, чьи детали были использованы в производстве.

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Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

Темы: РосcияоружиеИранСША
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