Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поставкой дронов России Иран может способствовать военным преступлениям - Белый дом

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 20:17

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, продажа Ираном боевых беспилотников России для использования против Украины означает, что Тегеран может "способствовать широкомасштабным военным преступлениям".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом Салливан сказал журналистам во время поездки президента США Джо Байдена в Мексику.

По его словам, что Иран решил "пойти путем, в котором их оружие используется для убийства гражданских лиц в Украине и имеет целью погрузить города в холод и темноту, что, на наш взгляд, ставит Иран в такое положение, когда он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям".

Советник Байдена напомнил, что США и союзники ввели санкции против Ирана для ограничения его способности производить и передавать дроны России, и признал, что "способ, которым они фактически осуществляют их (операции по передаче дронов) физически, делает физический запрет сложной задачей".

Как отмечает AP, заявление Салливана стало одним из самых острых обвинений против Ирана с тех пор, как он начал предоставлять России оружие для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину.

Администрация Байдена ранее объявила, что рассматривает способы воздействия на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля, а также ведут переговоры с частными компаниями, чьи детали были использованы в производстве.

Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: РосcияоружиеИранСША
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для переговоров о вступлении

Украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы с 16 января

фотоГлава МИД Германии побывала в Харькове

Россия сократила интенсивность артобстрелов, местами на 75% – CNN

Будущая встреча омбудсменов Украины и РФ в Турции: стали известны детали

видео"Зашли в окоп, ликвидировали ВОП": ССО показали кадры дерзкой операции под Бахмутом

Все новости...
Росcия
Глава Киевщины проверил оборону области: "Продолжается укрепление рубежей"
На аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ
ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении России
Последние новости
20:40
Yasno об отключениях света в Киеве: Генерация не увеличится, а потребление растет
20:38
видеоДроны на 800 км: Притула рассказал, что приобрели за донаты "на месть"
20:25
Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара – Маляр
20:11
Международные банки должны наконец реализовать свои заявления и выйти с рынка РФ – НБУ
19:58
15 и 12 лет за решеткой: на Буковине осудили двух пенсионеров за развращение несовершеннолетних
19:56
Более 50% украинцев считают, что война повлияла на решение ЕС о статусе кандидата для Украины
19:47
На Николаевщине сбили российский "Орлан-10"
19:41
Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии
19:28
Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для переговоров о вступлении
19:21
ЦНС: Россия планирует обстрелять больницу на Луганщине и обвинить в этом ВСУ
Все новости...