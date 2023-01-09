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Польша высылает российского пропагандиста, который работает в RT и Sputnik

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 19:55

Департамент национальной безопасности правительства Польши в понедельник распорядился внести в перечень нежелательных лиц гражданина России Виктора Безеку, который работает на прокремлевские медиа RT и Sputnik.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В польском правительстве объяснили, что Безека в течение многих лет был причастен к распространению российской пропаганды, направленной против интересов Польши, польского образа жизни и имиджа Польши на международной арене.

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"Профессионально он связан с телеканалом Russia Today и польскоязычным информационным агентством Sputnik. Вышеупомянутые СМИ, как правило, являются дезинформационными структурами, которые являются тылом Кремля, поддерживают его внешнюю политику и распространяют ложную картину действительности среди граждан других стран", - отмечают в департаменте нацбезопасности.

Прокремлевские СМИ, комментируя решение правительства Польши, назвали Безеку "безосновательно обвиненным журналистом", а его внесение в перечень нежелательных лиц - очередным примером "преследования российских журналистов".

Как напоминает PAP, это не первый случай, когда польские власти используют инструмент запрета въезда в страну для россиян, работающих в Польше под прикрытием журналистов.

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К примеру, в марте 2021 года по требованию департамента нацбезопасности был до 2025 года продлен запрет на въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны Леониду Свиридову, "причастному к распространению кремлевской пропаганды".

В сентябре 2022 года Польша по согласованию со странами Балтии ужесточила правила въезда на свою территорию граждан России. Принятые решения служат ограничению других, кроме абсолютно необходимых, поездок в Польшу граждан Российской Федерации.

"Российские журналисты, работающие в Польше, являются группой, которая используется для агрессивной информационной деятельности Кремля против Польши, стран НАТО и Запада. Польша неизменно остается одним из главных объектов этой деятельности", - подчеркнула Польша.

Темы: ПольшапропагандаРосcияСМИ
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