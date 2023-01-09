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Сенатор США после встречи с Зеленским: Путин - как Гитлер, его надо остановить в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 22:25

Американский независимый сенатор Ангус Кинг, который на прошлой неделе встретился с Владимиром Зеленским в Киеве, заявил, что действия Владимира Путина в Украине напоминают нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Об этом Кинг рассказал в интервью CBS News, которое цитирует "Европейская правда".

"Было бы катастрофически прекратить помощь Украине в этот момент. Я просто попросил бы тех людей, которые поднимают эти шумные голоса, почитать немного истории. Погуглите Судеты в 1938 году, Рейнскую область в 1936 году, когда Гитлера можно было остановить", - сказал сенатор.

"Когда его не остановили, мы получили 55 миллионов смертей по всему миру. Это момент, когда мы знаем, что Путин хочет захватить Украину. Он хочет восстановить Советский Союз... И сейчас его можно остановить", - добавил он.

Отдельно Кинг отметил вопрос подотчетности американской помощи, которая предоставляется Украине, повторив тезис Зеленского о том, что это не благотворительность.

"Мы встречались со многими офицерами и рядовыми, их финансистами... Они учитывают каждую запчасть, которая поступает в страну. Кроме того, у нас есть генеральный инспектор из Пентагона, который приедет, кажется, в следующем месяце. Я был очень поражен уровнем подотчетности. И поэтому этот аргумент о том, что деньги как-то тратятся впустую, я не думаю, что он выдерживает критики", - сказал сенатор.

Напомним, ранее исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс высказал мнение, что президент России Владимир Путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году - когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

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Темы: СШАПутинвойнаГитлер
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