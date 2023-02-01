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Парламент Словакии окончательно назначил досрочные выборы на 30 сентября

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 01:52
Парламент Словакии, фото из twitter ЕП

На фоне политического кризиса парламент Словакии во вторник принял постановление о сокращении избирательного срока, что позволило приблизить дату внеочередных выборов в законодательный орган страны на 30 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство TASR.

Из 148 депутатов, присутствующих на голосовании, 92 поддержали проект постановления, 54 были против, еще двое - воздержались от голосования.

Согласно принятому постановлению, председатель словацкого парламента должен объявить о проведении всеобщих выборов не ранее чем за 130 и не позднее чем за 110 дней до даты проведения.

Партии бывшей правящей коалиции - OLANO, "Мы - семья", "Свобода и солидарность" (SaS) и "За народ" - ранее согласовали дату выборов 30 сентября. Депутаты Smer-SD предлагали 27 мая, а депутаты внепарламентской группы Hlas-SD - 24 июня, однако ни одно из этих двух предложений не получило достаточной поддержки.

Для принятия постановления необходимо было внести изменения в Конституцию Словакии. Соответствующая поправка была принята на прошлой неделе. Она позволяет сократить избирательный срок с помощью постановления, если ее поддержат 90 депутатов.

Внеочередные выборы в Словакии назначены в условиях политического кризиса из-за развала правящей коалиции из-за конфликта между двумя партиями - OLANO и SaS, в результате чего последняя присоединилась к объявленному оппозицией вотуму недоверия.

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Правительство во главе с Эдуардом Гегером имело время до середины января для формирования нового большинства, но все его попытки провалились. Отметим, что президент страны Зузана Чапутова угрожала правительству отставкой, если до конца января вопрос досрочных выборов не решат.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о словацкой политической ситуации в статье: Словакия готовится к выборам: удастся ли остановить реванш пророссийских сил.

Темы: Словакиявиборы
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