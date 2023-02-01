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Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

Ольга ГлущенкоСреда, 1 февраля 2023, 02:22
MQ-9A Reaper, фото wikipedia

Американский производитель оружия предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Издание отмечает, что такое предложение концерн делает, чтобы "помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению".

Предложение сделал гендиректор компании General Atomics, которая производит Reapers, Линден Блу.

WSJ отмечает, что соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также еще около 8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников.

Издание пишет, что Белый дом и украинское правительство отказались от комментариев по этому поводу.

Белый дом, который должен был бы одобрить продажу, отказался от комментариев. Украинское правительство также отказалось от комментариев.

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The Wall Street Journal напоминает, что за последний год США предоставили Украине более 700 меньших беспилотников, в том числе тактические дроны Switchblade.

"Они широко используются для защиты украинских позиций", - отмечает издание.

Темы: СШАавиаоружие
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