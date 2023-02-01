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Оккупанты развернули на Луганщине еще один госпиталь для 100 раненых воинов – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 1 февраля 2023, 06:25
Оккупанты развернули на Луганщине еще один госпиталь для 100 раненых воинов – штаб
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

В Луганской области россияне обустроили еще один военный госпиталь, в котором находится около 100 российских раненых военнослужащих.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести потери.

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Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находится около 100 российских военнослужащих".

Детали: В штабе отмечают, что степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах.

Также в ведомстве добавляют, что после оказания минимальной помощи раненых отправляют на передовую.

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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