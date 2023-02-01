Оккупанты развернули на Луганщине еще один госпиталь для 100 раненых воинов – штаб
Среда, 1 февраля 2023, 07:25
В Луганской области россияне обустроили еще один военный госпиталь, в котором находится около 100 российских раненых военнослужащих.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Противник продолжает нести потери.
Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находится около 100 российских военнослужащих".
Детали: В штабе отмечают, что степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах.
Также в ведомстве добавляют, что после оказания минимальной помощи раненых отправляют на передовую.