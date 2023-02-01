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Окупанти розгорнули на Луганщині ще один госпіталь для 100 поранених вояк – штаб

Ольга Глущенко Середа, 1 лютого 2023, 07:25
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

У Луганській області росіяни облаштували ще один військовий шпиталь, в якому перебуває близько 100 російських поранених військовослужбовців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат.

Так, у районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців".

Деталі: У штабі зазначають, що ступінь важкості поранення зазвичай занижують і не облікують у медичних документах.

Також у відомстві додають, що після надання мінімальної допомоги поранених відправляють на передову.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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