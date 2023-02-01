Россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области за сутки

4 человека погибли и 6 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 31 января.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 31 января россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Парасковиевке и 1 в Угледаре. Еще 6 человек в области получили ранения".

Детали: По состоянию на утро 1 февраля, от рук оккупантов погибли по меньшей мере 1 339 мирных жителей Донецкой области и получили ранения еще по меньшей мере 2 939.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.