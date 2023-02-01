Арахамия анонсировал увольнение всех руководителей таможни и "весенние посадки"
Среда, 1 февраля 2023, 11:22
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.
Источник: Арахамия в Telegram
Прямая речь Арахамии: "Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках.
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Сегодня:
- обыски в Налоговой;
- вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Министерства обороны;
- обыски у Коломойского по "Укрнафте";
- целая серия негласных следственных действий;
- обыски у Авакова;
- обыски у Столара;
- увольнение всего руководящего состава Таможни".
Детали: Арахамия заверил, что "страна во время войны будет меняться", а если кто-то не готов к изменениям, то "государство само придет и поможет им измениться".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 1 февраля силовики и правоохранители проводят ряд обысков у различных чиновников, а также объявляют подозрения.
- В частности, Контрразведка и следователи Службы безопасности вскрыли новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на агрессора и объявили ему новое подозрение.
- Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.
- Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
- Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова.
- Также СБУ 1 февраля проводит обыски у столичного застройщика и народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара.
- Государственное бюро расследований 1 февраля проводит обыски у руководства столичной налоговой.
- 23 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.