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Арахамия анонсировал увольнение всех руководителей таможни и "весенние посадки"

Ирина БалачукСреда, 1 февраля 2023, 12:22
Давид Арахамия. Фото с Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках.

Сегодня:

  • обыски в Налоговой;
  • вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Министерства обороны;
  • обыски у Коломойского по "Укрнафте";
  • целая серия негласных следственных действий;
  • обыски у Авакова;
  • обыски у Столара;
  • увольнение всего руководящего состава Таможни".

Детали: Арахамия заверил, что "страна во время войны будет меняться", а если кто-то не готов к изменениям, то "государство само придет и поможет им измениться".

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Темы: Слуга народаАрахамия обыскитюрьма
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