Арахамия анонсировал увольнение всех руководителей таможни и "весенние посадки"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках.

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Сегодня:

обыски в Налоговой;

вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Министерства обороны;

обыски у Коломойского по "Укрнафте";

целая серия негласных следственных действий;

обыски у Авакова;

обыски у Столара;

увольнение всего руководящего состава Таможни".

Детали: Арахамия заверил, что "страна во время войны будет меняться", а если кто-то не готов к изменениям, то "государство само придет и поможет им измениться".

Предыстория: