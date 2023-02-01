Оккупанты утром обстреляли газопровод на Харьковщине, есть раненый

Российские оккупанты утром 1 февраля обстреляли газопровод, жилой дом и частные авто в Купянском районе Харьковщины, в результате чего получил ранение один гражданский.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "1 февраля около 10:00 оккупанты из РСЗО обстреляли село Замест Купянского района. Поврежден жилой дом, газопровод и частные автомобили".

Детали: По данным следствия, получил ранение 66-летний гражданский. Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).