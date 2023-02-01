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Оккупанты утром обстреляли газопровод на Харьковщине, есть раненый

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 февраля 2023, 15:28
Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты утром 1 февраля обстреляли газопровод, жилой дом и частные авто в Купянском районе Харьковщины, в результате чего получил ранение один гражданский.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "1 февраля около 10:00 оккупанты из РСЗО обстреляли село Замест Купянского района. Поврежден жилой дом, газопровод и частные автомобили".

Детали: По данным следствия, получил ранение 66-летний гражданский. Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 
 
 

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Темы: Харьковская областьобстрелгаз
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