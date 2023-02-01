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ЕС планирует обучить еще 15 тысяч украинских военных - СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 17:19

Масштабы нынешней тренировочной миссии ЕС для украинских вооруженных сил могут быть удвоены.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND, стало известно немецкому агентству DPA.

Новая цель - подготовить 30 000 украинских солдат в странах ЕС, заявили в среду в Брюсселе несколько официальных лиц ЕС. До сих пор целью было подготовить около 15 000 солдат.

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Решение о начале тренировочной миссии ЕС было принято в ноябре министрами иностранных дел стран-членов. Тогда речь шла о том, что до 15 000 украинских солдат сначала должны пройти подготовку в Германии, Польше и других странах ЕС. С помощью этой миссии ЕС хочет помочь обеспечить, чтобы украинские войска могли еще лучше, чем раньше, бороться с российскими захватчиками.

В рамках миссии ЕС Бундесвер предлагает, среди прочего, боевую подготовку для рот и тактические учения для штаба бригады и подчиненных ей штабов батальонов. Немецкое предложение также включает подготовку инструкторов, медицинскую подготовку и обучение по использованию систем вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.

Согласно первоначальным планам, Германия хотела подготовить бригаду численностью до 5 000 украинских солдат в течение первых нескольких месяцев. Количество также должно зависеть от того, сколько солдат Министерство обороны Украины сможет отправить на обучение, учитывая продолжающуюся войну.

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Как известно, тренировочная миссия Европейского Союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Темы: ЕССМИВооруженные силы
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