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Россия готовится к наступлению на отдельных направлениях – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 февраля 2023, 17:43
Россия готовится к наступлению на отдельных направлениях – Генштаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГУР

Российские военные готовятся к наступлению на отдельных направлениях, а также продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено".

Детали: Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

В течение суток противник нанес 2 ракетных (по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск и Краматорск Донецкой области) и 2 авиационных удара. Осуществил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня. 

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На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крохмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине. 

На Лиманском направлении противник обстрелял Невское и Диброву Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области.

На Бахмутском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое воздействие попали более 20 населенных пунктов, в частности, Временка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне и Новоданиловка в Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись город Херсон, а также Дмитровка Николаевской области.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру на временно захваченной территории в собственных целях. Так, городскую больницу Днепрорудного Запорожской области российские оккупанты используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачи-хирурги привезены из РФ.

Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины, нарушать права человека. В частности, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в некий казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания". Людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав.

На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка войск противника. В то же время, в приграничных с Украиной районах, враг удерживает определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов. Среди них Клюсы и Елино Черниговской области; Катериновка, Волковка, Александровка и Волфино - Сумской и Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцево, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

Темы: Генштабвойна
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